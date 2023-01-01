В Турции мужчина во время ремонта обнаружил подземный город

В турецкой провинции Невшехир мужчина во время ремонта ударил по стене своего подвала молотком и обнаружил что-то невероятное.

О находке пишет Metro.co.uk.

Мужчина, решивший остаться анонимным в сообщениях, нашел скрывавшийся за стеной туннель во время небольшого ремонта в собственном доме. Тоннель вел в другой, а за ним еще один.

В конце концов, ему удалось случайно найти вход в огромный подземный город под названием Деринкую.

Подземная крепость на протяжении многих веков оставалась заброшенной, однако впоследствии оказалось, что она имеет глубину 18 этажей и способна вместить до 20 тысяч жителей. Там были храмы, школы и даже стойла.

По словам археологов Департамента культуры Турции, Деринкую высекли в вулканической породе. Город стал своеобразным рукотворным муравейником. Специалисты считают, что его создали фригийцы между 7 и 8 веком до н.э. Это древняя индоевропейская культура.

Напомним, археологи обнаружили захоронение эпохи викингов, содержащую остатки щита и несколько могил во время предварительных работ по строительству дома в Осло.

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