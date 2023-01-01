В Хмельницком умерла раненая в результате атаки россиян 22-летняя девушка

Враг нанес ракетный удар по городу 31 декабря.
В Хмельницком скончалась раненая в результате вчерашней атаки РФ 22-летняя девушка.
Об этом 1 января сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
"Девушка (22 года), которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу после обстрелов нашего города, умерла от полученных травм. Соболезнования родным и близким!", — написал он.
Атака 31 декабря на Хмельницкий
Напомним, что РФ 31 декабря совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. В ряде населенных пунктов раздались взрывы. Очень громко было в Киеве и Хмельницком. Впоследствии власти подтвердили вражеские прилеты в Хмельницкой области. В ОП сообщили, что Хмельницкий атаковали ракетами.
Следует отметить, что в результате ракетного удара в городе повреждены 8 транспортных средств, 13 жилых домов, складские помещения. Есть попадания в АЗС. Были госпитализированы 8 гражданских лиц, самой молодой пострадавшей — 19 лет, девушка (22 года) скончалась в больнице.
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