Хорватия вошла в еврозону и перешла на евро

В воскресенье,1 января 2023 года, Хорватия перешла на единую европейскую валюту и вошла в Шенгенскую зону.

Об этом сообщает Хорватский национальный банк.

Так, Хорватия стала 20 страной, которая перешла на евро. В рамках поэтапного введения валюты более половины банкоматов отключили, чтобы перезагрузить для выдачи новых банкнот. Хорватская куна и евро будут равноправно использоваться для наличных расчетов в течение 14 дней.

"Необходимо иметь при себе немного наличных денег, потому что в выходные банковская система будет в переходном состоянии. Следовательно, ни карты, ни интернет-банкинг работать не будут. 2 января все будет хорошо и система будет функционировать нормально", — рассказал глава Хорватского национального банка Борис Вуйчич.

Кроме того, с 1 января 2023 года Хорватия также официально присоединилась к Шенгенской зоне. Это позволяет пересекать границу между соседними государствами без паспортного контроля. В то же время, процедура предусматривает более строгий контроль на границах Хорватии с государствами, не входящими в ЕС.

Евросоюз в 2020 году разрешил Хорватии и Болгарии начать процесс вступления в еврозону. Хорватия еще в 2013 году взяла на себя обязательство присоединиться к еврозоне. Тогда премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна намерена стать членом еврозоны в течение следующих семи-восьми лет.

В еврозону входят страны, преимущественно расположенные в Европе, которые ввели евро как основную денежную единицу. Участниками еврозоны могут быть страны, не входящие в Евросоюз и не являющиеся его членами.

Напомним, правительство Хорватии согласилось тренировать украинских военных на своей территории.

Впоследствии пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович разразился скандалом, заявив, что "Украина нам не союзник". Это он сказал, комментируя обучающую миссию ЕС для украинских военных.

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