Украина полностью обеспечена продовольствием на следующий год - Шмигаль

Украина собрала уже более 60 миллионов тонн урожая

Власти Украины в новом 2023 году продолжат поддержку украинского аграрного сектора, показавшего свою эффективную работу с начала полномасштабной войны с российскими оккупантами.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства 30 декабря.

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Он отметил, что за 10 месяцев войны 38 тысяч аграриев получили 80 миллиардов гривен.

"Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", — сказал Шмигаль.

Кроме того, украинский премьер заявил, что "зерновое соглашение" разрешило экспортировать из Украины 15 миллионов тонн продукции, а еще 10 миллионов тонн было направлено за границу через дунайские порты.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение разорвать дипломатические отношения с РФ в сфере водных отношений.

Кроме того, мы ранее информировали, что Национальный банк Украины скорректировал свой прогноз по падению экономики на фоне войны в сторону еще более глубокого падения.

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