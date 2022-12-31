Зеленский вручил награды 95 военнослужащим

Украинские защитники получили ордена и медали за отличную службу

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 украинских военнослужащих.

Об этом говорится в указе главы государства №903/2022.

Сообщается, что Владимир Зеленский вручил четыре ордена Богдана Хмельницкого II степени, пять орденов Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пять орденов "За мужество" II степени, семнадцать орденов "За мужество" ІІІ степени, а также два ордена Даниила Галицкого.

Кроме этого, 32 украинских военных были отмечены медалью "За военную службу Украине", 26 защитников получили "Защитнику Отечества", еще четыре военных были награждены медалью "За безупречную службу" ІІІ степени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 101 военнослужащего, одного из которых посмертно.

Также ранее военный эксперт Михаил Притула назвал основные победы ВСУ в войне за 2022 год.

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