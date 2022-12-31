Польша продолжит помогать Украине в 2023 году — Моравецкий

В Варшаве выразили надежду, что 2023 год будет годом победы и мира

Варшава не намерена отказываться от помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии в следующем 2023 году.

Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

"Конец года не является концом польской помощи для Украины. Мы все надеемся, что 2023 год будет годом победы и мира", — отметил политик.

Таким образом, польский премьер ответил на заявление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, которое поблагодарило Польшу за передачу очередной партии терминалов спутниковой связи Starlink.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Варшавы приняли решение не проводить в этом году новогодние празднования, учитывая, что в настоящее время продолжается российская агрессия против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша разместит танки на границе с Калининградом.

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