Польща продовжить допомагати Україні у 2023 році - Моравецький

У Варшаві висловили надію, що 2023 рік буде роком перемоги і миру

Варшава не збирається відмовлятись від допомоги Україні у її протистоянні російській агресії у наступному 2023 році.

Про це заявив голова уряду Польщі Матеуш Моравецький.

"Кінець року не є кінцем польської допомоги для України. Ми всі сподіваємося, що 2023 рік буде роком перемоги і миру", - зазначив політик.

Таким чином польский премʼєр відповів на заяву голови українського уряду Дениса Шмигаля, який подякував Польщі за передачу чергової партії терміналів супутникового зв'язку Starlink.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Варшави прийняла рішення не проводити цього року новорічні святкування з огляду на те, що наразі продовжується російська агресія проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща розмістить танки на кордоні з Калінінградом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.