Трансферна бомба: Роналду офіційно перебрався до нового клубу

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду став гравцем "Аль-Насра" із Саудівської Аравії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Twitter.

Роналду підписав з "Аль-Насром" контракт до літа 2025 року. Він буде заробляти в новому клубі до 200 мільйонів доларів на рік. 37-річний португалець виступатиме під сьомим номером.

"Це більше, ніж історія, що пишеться зараз. Це підписання, яке не лише надихне наш клуб досягати значних успіхів. Це також надихне нашу лігу, нашу націю, майбутні покоління, хлопчиків і дівчаток ставати найкращою версією самого себе. Кріштіану, ласкаво просимо до твоєї нової домівки, до "Аль-Насра", – йдеться в заяві клубу.

Роналду вже прокоментував свій перехід до клубу із Саудівської Аравії.

"Дуже радий спробувати себе в новій лізі в іншій країні. Бачення "Аль-Насра" дуже надихає. Радий приєднатися до нових товаришів по команді. Допоможемо команді разом досягнути ще більших успіхів", - сказав Кріштіану.

Останнім клубом Роналду був англійський "Манчестер Юнайтед", який 22 листопада оголосив про розірвання контракту з ним. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Кар'єру в новому клубі Роналду розпочне з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

"Аль-Наср" став п'ятим клубом у кар'єрі КріРо. Раніше він виступав за лісабонський "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридський "Реал" (2009-2018) і туринський "Ювентус" (2018-2021).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 в Катарі став п'ятим ЧС у кар'єрі Кріштіану. Підопічні Фернанду Сантуша вилетіли з Мундіалю в 1/4 фіналу, мінімально поступившись збірній Марокко. Роналду, який навіть не був основним гравцем своєї збірної під час турніру, залишив поле зі сльозами на очах.

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