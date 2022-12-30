Які основні перемоги ЗСУ у війні за 2022 рік: відповідь експерта

Військові Збройних сил України щодня наближають перемогу. І навіть те, що нам здається невеликим здобутком, насправді – дуже велика перемога однієї конкретної людини або колективу, які разом досягають великих успіхів на своїй ділянці фронту.

Про це розповів військовий експерт Михайло Притула в інтерв’ю ТСН.ua, відповідаючи на запитання, які основні перемоги ЗСУ у війні за 2022 рік.

"Перша перемога – це те, що не здали. Це перемога Ірпеня, Бучі. Це перемога не лише людей. Це перемога наших артилеристів, які накривали з великої відстані російські колони. Це перемога наших воїнів, які ризикуючи своїм життям, утримували по кілька діб навалу російської бронетехніки. Причому утримували її стрілецькою зброєю. Це великий героїзм наших воїнів.

Дуже велика перемога української армії в тому, що був знищений крейсер "Москва". Це зупинило просування росіян на південь Одеської області, в Ізмаїльський, Білгород-Дністровський, Татарбунарський райони. І, можливо, навіть врятувало Молдову від атаки з боку "ПМР". Молдова каже зараз, що це можливо в майбутньому, це лише питання часу. Але на той момент те, що українські Збройні сили відстояли острів Зміїний і потопили крейсер "Москва" – це було великою перемогою, яка, можна сказати, змінила хід війни.

Ще однією великою перемогою було звільнення територій під Харковом.

І великою перемогою було звільнення правобережжя Херсонської області, – зазначив експерт.

Це такі моменти, за словами Притули, коли відбувається зміна свідомості не лише у нас, але й зміна свідомості ворога, коли він розуміє, що він відступає, що йому треба тікати, що треба робити "жести доброї волі" і йти якомога далі".

"У список перемог, безперечно, треба додати Енгельс. "Бавовну", яка відбулася на аеродромі "Енгельс-2".

У список перемог треба додати і дії нашої диверсійно-розвідувальної групи, яка, на жаль, на днях загинула на кордоні з Брянською областю.

У список перемог треба додати і 500 збитих літаків і гелікоптерів, і 9 тисяч одиниць бронетехніки. І додавати можна ще дуже-дуже багато…" – наголосив він.

За словами Михайла Притули, щодня наші війська створюють перемоги, і це героїзм наших солдатів, наших бійців, які щодня перебувають на війні і щодня роблять героїчні вчинки: маленькі, великі, але ризикуючи власним життям.

"І навіть те, що нам здається невеликим здобутком, насправді – це дуже велика перемога однієї конкретної людини або колективу, які разом, хай це буде взвод, хай це буде рота, але досягають великих успіхів на своїй ділянці. І їхня перемога не може, наприклад, порівнюватися з підбиттям крейсера "Москва", але це їхня перемога, і вона для них абсолютно важлива, вона важлива для всіх нас – на кожній ділянці нашого фронту", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, Михайло Притула назвав чотири великі міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані. Військовий експерт припускає, що найближчим часом можуть бути звільнені від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінна та Сватове.

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