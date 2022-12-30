Какие основные победы ВСУ в войне за 2022 год: ответ эксперта

Военные Вооруженных сил Украины каждый день приближают победу. И даже то, что нам кажется небольшим достижением, на самом деле, это очень большая победа одного конкретного человека или коллектива, которые вместе достигают больших успехов на своем участке фронта.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Притула в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос, каковы основные победы ВСУ в войне за 2022 год.

"Первая победа – это то, что не сдали. Это победа Ирпеня, Бучи. Это победа не только людей. Это победа наших артиллеристов, которые накрывали с большого расстояния российские колонны. Это победа наших воинов, которые, рискуя своей жизнью, удерживала по несколько суток нашествие российской бронетехники, причем удерживали его стрелковым оружием, это великий героизм наших воинов.

Очень большая победа украинской армии в том, что был уничтожен крейсер "Москва". Это остановило продвижение россиян на юге Одесской области, в Измаильский, Белгород-Днестровский, Татарбунарский районы. И, возможно, даже спасло Молдову от атаки со стороны "ПМР". Молдова говорит сейчас, что это возможно в будущем, это лишь вопрос времени. Но на тот момент то, что украинские Вооруженные силы отстояли остров Змеиный и потопили крейсер "Москва" – это была большая победа, которая, можно сказать, изменила ход войны.

Еще одной большой победой было освобождение территорий под Харьковом.

И большой победой было освобождение правобережья Херсонской области", — отметил эксперт.

Это такие моменты, по словам Притулы, когда происходит изменение сознания не только у нас, но и изменение сознания врага, когда он понимает, что он отступает, что ему нужно убегать, что нужно делать "жесты доброй воли" и идти как можно дальше.

"В список побед, безусловно, нужно добавить Энгельс. "Хлопок", который состоялся на аэродроме "Энгельс-2".

В список побед следует добавить и действия нашей диверсионно-разведывательной группы, которая, к сожалению, на днях погибла на границе с Брянской областью.

В список побед нужно добавить и 500 сбитых самолетов и вертолетов, и 9 тысяч единиц бронетехники. И добавлять можно еще очень много…», — подчеркнул он.

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По словам Михаила Притулы, каждый день наши войска создают победы, и это героизм наших солдат, наших бойцов, которые ежедневно находятся на войне, и каждый день совершают героические поступки: маленькие, большие, но рискуя собственной жизнью.

"И даже то, что нам кажется небольшим достижением, на самом деле, это очень большая победа одного конкретного человека или коллектива, которые вместе, будь это взвод, будь это рота, но достигают больших успехов на своем участке. И их победа не может, например, сравниться с подбитием крейсера "Москва", но это их победа, и она для них абсолютно важна, она важна для всех нас – на каждом участке нашего фронта", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, Михаил Притула назвал четыре крупных города, которые в ближайшее время могут быть деоккупированы. Военный эксперт предполагает, что в ближайшее время могут быть освобождены от россиян Донецк, Мелитополь, Кременная и Сватово.

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