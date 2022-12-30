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Всього лише 1000 гривень: меню з чотирьох страв на Новий рік

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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431
Час на прочитання
3 хв
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Всього лише 1000 гривень: меню з чотирьох страв на Новий рік

Всього лише 1000 гривень: меню з чотирьох страв на Новий рік / Фото: pixabay.com

Щоб накрити святковий стіл на Новий рік 2023, вам цілком вистачить і тисячі гривень. ТСН.ua підібрав новорічне меню, яке можна використати як зразок.

Закуска на Новий рік 2023: профітролі з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • 25 г борошна;
  • 100 мл води;
  • 50 г вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 150 г крабових паличок;
  • 150 г сиру;
  • 2 варених яйця;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 ст. ложки майонезу.

Як приготувати профітролі з крабовими паличками:

  1. Влити воду у каструлю з товстим дном. Додати вершкове масло і посолити. Довести воду до кипіння на середньому вогні (масло повинно повністю розчинитися), а тоді зменшити вогонь до мінімального. Додати в киплячу воду борошно. Перемішати ложкою до однорідності. Маса повинна почати відставати від стінок каструлі. Тоді тісто проварити ще одну хвилину і вимкнути.
  2. Зняти каструлю з вогню, трішки остудити тісто. Вмішати по-черзі два яйця. Викласти на деко з пергаментом невеликі профітролі. Можна скористатися ложкою або кулінарним мішком. Коли вони випікатимуться, то піднімуться в 2-3 рази. Тому між профітролями потрібно залишити вдосталь місця. Випікати за температури 200 градусів 20 хвилин, потім температуру зменшити до 170 градусів і пекти ще 20 хвилин.
  3. Яйця для начинки круто відварити. Натерти на дрібній тертушці. Додати натертий сир. Дрібно порізати крабові палички. Додати часник. Заправити майонезом (або сметаною). Гострим ножем у готових профітролей зрізати верхівку. Покласти начинку і зверху прикрити верхівкою.

Салати на Новий рік 2023: "Шуба" з червоною рибою та салат з шинкою і помідорами

"Шуба" з червоною рибою

Інгредієнти:

  • 200 г слабосоленої сьомги;
  • 4 яйця;
  • 2 картоплини;
  • 2 морквини;
  • 1 великий буряк;
  • 100 г майонезу;
  • зелень для прикрашання.

Як приготувати салат:

  1. Процес приготування цього салату мало чим відрізняється від традиційної "Шуби". До готовності відварюється морква, буряк, картопля. Потім всі овочі потрібно остудити і очистити. Натерти на тертушці.
  2. Яєчні білки відокремити від жовтків. Натерти на дрібній тертушці окремо. Сьомгу краще порізати невеликими кубиками.
  3. Потім салат збирається шарами: риба, білок яйця, майонез, картопля, морква, майонез, буряк, майонез, жовтки. Можна зверху прикрасити зеленню.

Салат з шинкою та помідорами

Інгредієнти:

  • 250 г шинки;
  • 150 г помідорів черрі;
  • 2 яйця;
  • 100 г сиру;
  • 40 г цибулі;
  • 40 г майонезу;
  • 20 г зелені;
  • сіль, перець

Як приготувати такий простий салат з шинкою та помідорами:

  1. Відварити круто і остудити яйця. Нарізати шинку соломкою, а яйця великими кубиками.
  2. Помідори розрізати (можна четвертинками, якщо це коктейльні, а не черрі). Сир натерти на крупній тертушці.
  3. Цибулю нарізати напівкільцями.
  4. Викласти у великий салатник всі інгредієнти, додати майонез, сіль та перець. Посипати зеленню.

Головна страва на Новий рік 2023: запечена курка з ананасами

Інгредієнти:

  • 1,5 кг (одна) курки;
  • 300 г ананасів в сиропі;
  • 1 лимон;
  • 4 зубчика часнику;
  • 3 ст. ложки соняшникової олії;
  • 2 ст. ложки соєвого соусу;
  • 300 г рису;
  • 1 ч. ложка меленого імбиру;
  • дрібка меленої кориці;
  • сіль, перець.

Як приготувати цілу курку:

  1. Натерти на дрібній тертушці часник, додати імбир, корицю та сік одного лимона, соєвий соус, соняшникову олію. Натерти курку зсередини і зовні спочатку сіллю, а потім отриманим соусом. Залишити на 1 годину маринуватися.
  2. Щільно нафарширувати курку ананасами. Заколоти шкірку зубочистками, запікати у духовці за температури 200 градусів 90 хвилин. Відварити до готовності рис. Після приготування курки потрібно змішати ананаси і відварений рис. Подавати курку саме в цьому гарнірі.

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Новий Рік 2023
Дата публікації
Перегляди
431
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