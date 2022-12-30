Всього лише 1000 гривень: меню з чотирьох страв на Новий рік

Щоб накрити святковий стіл на Новий рік 2023, вам цілком вистачить і тисячі гривень. ТСН.ua підібрав новорічне меню, яке можна використати як зразок.
Закуска на Новий рік 2023: профітролі з крабовими паличками
Інгредієнти:
- 25 г борошна;
- 100 мл води;
- 50 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 150 г крабових паличок;
- 150 г сиру;
- 2 варених яйця;
- 1 зубчик часнику;
- 2 ст. ложки майонезу.
Як приготувати профітролі з крабовими паличками:
- Влити воду у каструлю з товстим дном. Додати вершкове масло і посолити. Довести воду до кипіння на середньому вогні (масло повинно повністю розчинитися), а тоді зменшити вогонь до мінімального. Додати в киплячу воду борошно. Перемішати ложкою до однорідності. Маса повинна почати відставати від стінок каструлі. Тоді тісто проварити ще одну хвилину і вимкнути.
- Зняти каструлю з вогню, трішки остудити тісто. Вмішати по-черзі два яйця. Викласти на деко з пергаментом невеликі профітролі. Можна скористатися ложкою або кулінарним мішком. Коли вони випікатимуться, то піднімуться в 2-3 рази. Тому між профітролями потрібно залишити вдосталь місця. Випікати за температури 200 градусів 20 хвилин, потім температуру зменшити до 170 градусів і пекти ще 20 хвилин.
- Яйця для начинки круто відварити. Натерти на дрібній тертушці. Додати натертий сир. Дрібно порізати крабові палички. Додати часник. Заправити майонезом (або сметаною). Гострим ножем у готових профітролей зрізати верхівку. Покласти начинку і зверху прикрити верхівкою.
Салати на Новий рік 2023: "Шуба" з червоною рибою та салат з шинкою і помідорами
"Шуба" з червоною рибою
Інгредієнти:
- 200 г слабосоленої сьомги;
- 4 яйця;
- 2 картоплини;
- 2 морквини;
- 1 великий буряк;
- 100 г майонезу;
- зелень для прикрашання.
Як приготувати салат:
- Процес приготування цього салату мало чим відрізняється від традиційної "Шуби". До готовності відварюється морква, буряк, картопля. Потім всі овочі потрібно остудити і очистити. Натерти на тертушці.
- Яєчні білки відокремити від жовтків. Натерти на дрібній тертушці окремо. Сьомгу краще порізати невеликими кубиками.
- Потім салат збирається шарами: риба, білок яйця, майонез, картопля, морква, майонез, буряк, майонез, жовтки. Можна зверху прикрасити зеленню.
Салат з шинкою та помідорами
Інгредієнти:
- 250 г шинки;
- 150 г помідорів черрі;
- 2 яйця;
- 100 г сиру;
- 40 г цибулі;
- 40 г майонезу;
- 20 г зелені;
- сіль, перець
Як приготувати такий простий салат з шинкою та помідорами:
- Відварити круто і остудити яйця. Нарізати шинку соломкою, а яйця великими кубиками.
- Помідори розрізати (можна четвертинками, якщо це коктейльні, а не черрі). Сир натерти на крупній тертушці.
- Цибулю нарізати напівкільцями.
- Викласти у великий салатник всі інгредієнти, додати майонез, сіль та перець. Посипати зеленню.
Головна страва на Новий рік 2023: запечена курка з ананасами
Інгредієнти:
- 1,5 кг (одна) курки;
- 300 г ананасів в сиропі;
- 1 лимон;
- 4 зубчика часнику;
- 3 ст. ложки соняшникової олії;
- 2 ст. ложки соєвого соусу;
- 300 г рису;
- 1 ч. ложка меленого імбиру;
- дрібка меленої кориці;
- сіль, перець.
Як приготувати цілу курку:
- Натерти на дрібній тертушці часник, додати імбир, корицю та сік одного лимона, соєвий соус, соняшникову олію. Натерти курку зсередини і зовні спочатку сіллю, а потім отриманим соусом. Залишити на 1 годину маринуватися.
- Щільно нафарширувати курку ананасами. Заколоти шкірку зубочистками, запікати у духовці за температури 200 градусів 90 хвилин. Відварити до готовності рис. Після приготування курки потрібно змішати ананаси і відварений рис. Подавати курку саме в цьому гарнірі.