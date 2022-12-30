Трансферная бомба: Роналду официально перебрался в новый клуб

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт до лета 2025 года. Он будет зарабатывать в новом клубе до 200 миллионов долларов в год. 37-летний португалец будет выступать под седьмым номером.

Это больше, чем история, что пишется сейчас. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб достигать значительных успехов. Это также вдохновит нашу лигу, нашу нацию, будущие поколения, мальчиков и девочек, становиться лучшей версией самого себя. Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, в "Аль-Наср", – говорится в заявлении клуба.

Роналду уже прокомментировал свой переход в клуб из Саудовской Аравии.

"Очень рад попробовать себя в новой лиге в другой стране. Видение "Аль-Насра" очень вдохновляет. Рад присоединиться к новым товарищам по команде. Поможем команде вместе добиться еще больших успехов", – сказал Криштиану.

Последним клубом Роналду был английский "Манчестер Юнайтед", который 22 ноября объявил о расторжении контракта с ним. Это произошло после резонансного интервью, в котором португалец "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

Карьеру в новом клубе Роналду начнет с дисквалификации на два матча из-за скандального поведения во время апрельского поединка АПЛ против "Эвертона".

"Аль-Наср" стал пятым клубом в карьере КриРо. Ранее он выступал за лиссабонский "Спортинг" (2002-2003), "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021-2022), мадридский "Реал" (2009-2018) и туринский "Ювентус" (2018-2021).

Напомним, чемпионат мира-2022 в Катаре стал пятым ЧМ в карьере Криштиану. Подопечные Фернанду Сантуша вылетели из Мундиаля в 1/4 финала, минимально уступив сборной Марокко. Роналду, который даже не был основным игроком своей сборной во время турнира, покинул поле со слезами на глазах.

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