Резников предположил, когда армия РФ сможет восстановиться после потерь в войне

Западные разведки подтверждают значительные потери техники и живой силы "второй армии мира" в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что нанесенные российской армии потери во время агрессии в Украине позволят ей восстановиться не раньше, чем через 5 лет.

Такое предположение он высказал в интервью LB.ua.

«Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум через пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов”, — подчеркнул глава оборонного ведомства Украины.

По словам министра, страны Запада заинтересованы не только в победе Украины на поле боя, но и в том, чтобы снизить потенциал России как агрессора и главной угрозы.

Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была "второй армией мира", уже не говорят", — подчеркнул Резников.

Напомним, на 29 декабря общие боевые потери среди личного состава врага составили около 104 560 человек.

Читайте также: