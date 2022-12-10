Роналду расплакался после вылета Португалии из ЧМ-2022 (видео)

Португалия потерпела досадное поражение Марокко.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на вылет сборной Португалии из чемпионата мира-2022. В 1/4 финала подопечные Фернанду Сантуша минимально уступили сборной Марокко.
Футболист покинул поле со слезами на глазах.
Это мешает мне понравиться Ronaldo как этот человек pic.twitter.com/MbRGnTcRO2— WolfRMFC (@WolfRMFC) December 10, 2022
Роналду начал игру на скамье запасных. Форвард вышел на 51-й минуте, но спасти команду не смог, нанеся лишь один удар по воротам марокканцев.
Чемпионат мира в Катаре стал пятым в карьере 37-летнего Роналду и по всей вероятности, что последний.
Напомним, сборная Марокко выбила из нынешнего Мундиаля уже второго представителя Пиренейского полуострова. В 1/8 финала подопечные Валида Реграги в серии пенальти победили Испанию.
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