Тарас Тополя вместе с женой Alyosha поздравили украинских защитников в Вашингтоне

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена певица Alyosha поздравили украинских защитников с днем Вооруженных сил Украины в Вашингтоне.

Звездные супруги посетили прием в посольство Украины в США, на котором имели возможность пообщаться не только с бойцами ВСУ, но и с представителями армии НАТО. Певица Alyosha исполнила для всех гимн Украины.

"Малая честь спеть Гимн Украины на приеме Посольства Украины в США по случаю Дня Вооруженных Сил Украины! В зале собрались военные сил НАТО, послы и, конечно, наши Герои — невероятные защитники невероятной страны, которые собственным примером вдохновляют бороться к победе! настроение! Итого победим", — рассказала в Instagram певица.

"На принятии ко Дню Вооруженных Сил Украины Марк Милли два раза процитировал слова Байдена, что США будут поддерживать Украину столько, сколько страна в этом будет нуждаться, в объеме котором будет нуждаться и в качестве, в которой будет нуждаться. Затем эти же слова Байдена цитировались еще два раза" другими спикерами, аналогичная поддержка декларировалась и представителями стран НАТО.В сочетании с тотальной двухпалатной политической поддержкой Сената, и наивысшим уровнем доверия и сотрудничества между президентами Байденом и Зеленским, главами президентских администраций, разведчиками, спецслужбами, можно утверждать, что это беспрецедентно. Украины", — поделился впечатлениями от встречи Тополя.

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