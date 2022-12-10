Месси жестко "разнес" арбитра после победного четвертьфинала ЧМ-2022 против Нидерландов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал Антонио Матеу Лаоса, который обслуживал четвертьфинальный матч чемпионата мира-2022 меджу "альбиселесте" и командой Нидерландов.

Об этом сообщает TyC Sports.

"Я очень злой. Думаю, все не должно было закончиться так. Не хочу говорить об арбитре. Потом они штрафуют тебя, не можешь быть честным. Нам было страшно в течение игры, потому что мы понимали, что происходит. ФИФА должна проанализировать матч. Не можно ставить на игру судью, если он не соответствует ее уровню", – сказал Месси.

Вероятно, такое возмущение Месси вызвал тот факт, что испанский рефери во время игры раздал футболистам и тренерам команд суммарно 17 желтых карточек, в том числе и самому Лионелю на 10-й компенсированной минуте ко второму тайму.

Интересно, что в одном из моментов матча Месси откровенно сыграл рукой, но Лаос не стал наказывать нападающего желтой карточкой. Если бы тогда Лео все же получил "горчичник", то потенциально все могло завершиться удалением для лидера аргентинцев, ведь позже он таки заработал свою желтую карточку.

Человеческие фанаты не счастливы этот спорт по Lionel Messi не должны называться или варьироваться в Argentine-Netherlands quarterfinal матч pic.twitter.com/OzaJcwnQMi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 9, 2022

Напомним, Месси оформил гол (с пенальти – прим) плюс ассист в матче с Нидерландами. На последних секундах основного времени "Оранжевые" смогли отыграться — 2:2 и перевести игру в экстра-таймы. Однако в серии пенальти триумфовали подопечные Лионеля Скалони.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сразится с Хорватией, которая в другом матче 1/4 финала победила Бразилию в серии пенальти.

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