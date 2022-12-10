Девятый пакет санкций против РФ: страны ЕС все еще не согласовали единое решение

Страны-члены Евросоюза до сих пор не согласовали решение о дальнейших санкциях против России. Вопреки ожиданиям послы стран-участниц на встрече в Брюсселе не одобрили девятый пакет санкций. Консультации должны состояться в эти выходные, а следующая встреча послов запланирована на понедельник, 12 декабря.

Об этом сообщает "Польское радио".

Посол Польши в Евросоюзе Анджей Садось сказал, что переговоры зашли в тупик.

"Это происходит под видом продовольственной безопасности", – сказал один из польских дипломатов. Другой добавил, что аргументом является разблокировка судов с зерном в портах. Но, как он подчеркнул, это ложь российской пропаганды, что в проблемах с поставкой зерна должны санкции ЕС.

По этому поводу еще будут вестись сложные переговоры, потому что группа стран выступает за такие решения.

Кроме того, Венгрия потребовала исключить членов российского правительства из черного списка ЕС. Замечание к санкционному списку также имела Швеция, вступившаяся за "Роскомнадзор".

Девятый пакет санкций ЕС против России

В Брюсселе анонсировали новый, девятый, пакет санкций против РФ. Новый пакет санкций ЕС, введенный против России, будет содержать дополнительные положения о запрещении экспорта продукции авиационной промышленности в Россию. В частности, речь идет о двигателях беспилотников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против всего, что может помочь России производить ракеты, которыми она обстреливает украинскую инфраструктуру.

Австралия ввела санкции против России и Ирана.

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