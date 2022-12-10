Дев'ятий пакет санкцій проти РФ: країни ЄС все ще не узгодили єдине рішення

Країни-члени Євросоюзу досі не узгодили рішення щодо подальших санкцій проти Росії. Всупереч очікуванням посли країн-учасниць на зустрічі в Брюсселі не схвалили дев’ятий пакет санкцій. Консультації мають відбутися на вихідних, а наступна зустріч послів запланована на понеділок, 12 грудня.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Посол Польщі в Євросоюзі Анджей Садось сказав, що переговори зайшли в глухий кут.

"Це відбувається під виглядом продовольчої безпеки", - сказав один із польських дипломатів. Інший додав, що аргументом є розблокування суден із зерном у портах. Але ж, як він підкреслив, це брехня російської пропаганди, що в проблемах із постачанням зерна винні санкції ЄС.

З цього приводу ще будуть вестися складні переговори, тому що група країн виступає за такі рішення.

Крім того, Угорщина вимагала виключити членів російського уряду з чорного списку ЄС. Зауваження до санкційного списку також мала Швеція, як заступилася за "Роскомнадзор".

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

У Брюсселі анонсували новий, дев'ятий, пакет санкцій проти РФ. Новий пакет санкцій ЄС, запроваджений проти Росії, міститиме додаткові положення про заборону експорту продукції авіаційної промисловості до Росії. Зокрема, йдеться про двигуни безпілотників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона обстрілює українську інфраструктуру.

Австралія запровадила санкції проти Росії та Ірану.

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