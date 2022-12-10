Максим Галкин похвастался стройной Аллой Пугачевой в мини-шортах

Российский юморист Максим Галкин показал поклонникам немного семейного контента.

На странице в Instagram шоумен разместил фотографию, на которой изображена его жена, примадонна Алла Пугачева вместе с их 9-летней дочерью Елизаветой. Кадр был сделан в Тель-Авиве, Израиль, куда с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину семья уехала из России.

На фото 73-летняя Алла Борисовна позирует в наряде любимого черного цвета. Пугачева выбрала игривую блузу с обнаженными плечами, мини-шорты и высокие кожаные сапоги. Рядом со звездной мамой изображена и 9-летняя Лиза в клетчатой юбочке и белой тенниске:

"Мои девчонки", — нежно подписал фотографию Галкин.

Алла Пугачева с дочерью / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В свою очередь, поклонники знаменитых супругов пожелали им счастья и признались, что у Галкина очень красивые девчонки: "две красавицы! Счастье вашей семье", "Аллочка чудо, как хороша", "Прекрасные девчонки у вас, Максим! Счастья и мирного неба всем!".

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Максим Галкин выступил против войны и вместе с семьей уехал из России, а со своих концертов за границей перечислял деньги на помощь Украине. Также на днях Галкин пообщался со своими подписчиками из Украины и отвечал им на украинском языке.

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