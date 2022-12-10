Вырвали победу в серии пенальти: Аргентина пробилась в полуфинал ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, сборная Аргентины победила национальную команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира-2022. Матч завершился со счетом 2:2 , а в серии пенальти более точными оказались аргентинцы.

Счет матча открыл на 35-й минуте Науэль Молина. В штрафной он получил точную передачу, которую выполнил Лионель Месси и переиграл голкипера результативным ударом в левый угол ворот.

В середине второго тайма Месси удвоил преимущество своей команды. Звездный форвард с одиннадцатиметровой отметки отправил мяч в правый угол ворот – Андрис Нопперт не смог этого предотвратить.

В конце матча соперники сократили отставание – Ваут Вегхорст из центра штрафной акцентированно пробил головой в левый угол ворот.

В дополнительное ко второму тайма время Вегхорст отличился дублем и сравнял счет.

Судьба путевки в 1/2 финала Мундиаля определялась в серии пенальти. В серии послематчевых пенальти Нидерланды допустили два промаха и уступили 3:4. Удары Верджила ван Дейка и Стевена Бергейса отразил Эмилиано Мартинес.

В полуфинале Аргентина сразится со сборной Хорватии, сенсационно победившей сборную Бразилии в серии пенальти.

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