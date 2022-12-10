Вирвали перемогу у серії пенальті: Аргентина пробилася до півфіналу ЧС-2022

У п'ятницю, 9 грудня, збірна Аргентини перемогла національну команду Нідерландів у 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022. Матч завершився з рахунком 2:2 , а в серії пенальті більш влучними виявилися аргентинці.

Рахунок матчу відкрив на 35-й хвилині Науель Моліна. У штрафному майданчику він отримав точну передачу, яку виконав Ліонель Мессі та переграв голкіпера результативним ударом у лівий кут воріт.

В середині другого тайму Мессі подвоїв перевагу своєї команди. Зірковий форвард з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у правий кут воріт – Андріс Нопперт не зміг цьому запобігти.

Наприкінці матчу суперники скоротили відставання – Ваут Вегхорст з центру карного майданчика акцентовано пробив головою в лівий кут воріт.

У додатковий до другого тайму час Вегхорст відзначився дублем і зрівняв рахунок.

Доля путівку до 1/2 фіналу Мундіалю визначалася в серії пенальті. У серії післяматчевих пенальті Нідерланди допустили два промахи і поступилися 3:4. Удари Верджіла ван Дейка та Стевена Бергейса відбив Еміліано Мартінес.

У півфіналі Аргентина позмагається зі збірною Хорватії, яка сенсаційно перемогла збірну Бразилії у серії пенальті.

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