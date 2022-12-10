США запровадили санкції проти скандального судді Вовка – очільника ОАСК

Держдепартамент США оголосив 9 грудня про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Державний департамент США вносить Вовка до санкційного списку через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси", – уточнили там.

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Санкції щодо Вовка запроваджені в межах так званого "закону Магнітського", що передбачає покарання для причетних до масштабної корупції, переслідувань та порушень прав людини. Обмеження передбачають заборону на в'їзд до США.

Щодо родичів судді, то на них поширюються такі ж обмеження, як і на самого Вовка. Водночас у заяві не вказується, про яких саме членів родини йдеться.

Нагадаємо, що Вовк в Україні фігурує у справі про втручання в роботу ОАСК. За даними НАБУ, суддя за гроші міг впливати на ухвалення рішень у певних справах.

Вовку та ще низці суддів 2020 року було оголошено підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Очільника ОАСК також оголосили в розшук.

Зауважимо, що в період керівництва Вовка ОАСК оскандалився з низкою рішень. Серед них – відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інші.

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