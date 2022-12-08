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Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу

Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
825
Час на прочитання
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Бізнесмен Кауфман вийшов із СІЗО під заставу

Фото: Wikipedia.org

Адвокати кажуть, що в підозрі бізнесмену не описані самі злочини та факти порушень.

Взятий під варту 7 грудня одеський бізнесмен Борис Кауфман вийшов з СІЗО під заставу в розмірі 129 млн грн, яка була сплачена того ж дня.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на адвоката Кауфмана.

Нараз бізнесмен перебуває в Києві. Адвокати також розповіли, що мають лише повідомлення про підозру Кауфману від НАБУ, в якій не описані самі злочини та факти порушень. 

Захисники бізнесмена також стверджують, що він не має жодного стосунку до трьох ймовірних епізодів, про які йдеться. Адвокати додали, що в наданих слідством Вищому антикорупційному суду матеріалах немає фактичних даних про скоєння Кауфманом протиправних дій.

"Висунуті обвинувачення є абсолютно безпідставними і нічим не обґрунтованими", – запевняють захисники бізнесмена.

Нагадаємо, про затримання Кауфмана працівниками НАБУ стало відомо 5 грудня. Це сталося під час спроби бізнесмена виїхати з України. У бюро інформували про затримання трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації та скоєнні корупційних злочинів в Одесі. Слідство вважає, що затримані незаконно одержували майно з комунальної власності.

7 грудня ВАКС обрав Кауфману запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Дата публікації
Перегляди
825
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