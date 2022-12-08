У Кривому Розі виявили мертвими двох зниклих хлопчиків

Причини трагедії встановлюються.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині знайшли мертвими двох хлопчиків, віком 6 та 8 років. Діти загадково зникли ще 19 листопада.
Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області.
За даними поліції, хлопчики вийшли з дому та не повернулись ще 19 листопада. Їх розшукували правоохоронці. Поліція обстежувала прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли місця мешкання знайомих та близьких.
8 грудня стало відомо, що дітей знайшли мертвими біля місцевого кар'єру. На місці події працюють слідчі та експерти. Причини смерті дітей встановлюються.
Інші надзвичайні події
На подвір’ї приватного будинку в Одеському районі, а саме в гаражі, медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через роботу генератора.
Також в селі Окни Подільського району під час пожежі загинула 11-річна дитина. Її тіло виявили рятувальники на згарищі. Ймовірна причина трагедії — пустощі з вогнем, зазначили в ДСНС.
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