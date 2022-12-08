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В Кривом Роге обнаружили мертвыми двух пропавших мальчиков

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Кривом Роге обнаружили мертвыми двух пропавших мальчиков

Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Причины трагедии устанавливаются.

В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвыми двух мальчиков в возрасте 6 и 8 лет. Дети загадочно пропали еще 19 ноября.

Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

По данным полиции, мальчики вышли из дома и не вернулись еще 19 ноября. Их разыскивали правоохранители. Полиция обследовала близлежащие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверяли места проживания знакомых и близких.

8 декабря стало известно, что детей обнаружили мертвыми возле местного карьера. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Причины смерти устанавливаются.

Другие происшествия

Во дворе частного дома в Одесском районе, а именно в гараже, медики обнаружили тела 14-летнего подростка и 77-летнего мужчины, погибших из-за работы генератора.

Также в селе Окны Подольского района во время пожара погиб 11-летний ребенок. Ее тело обнаружили спасатели на пепелище. Вероятная причина трагедии — баловство с огнем, отметили в ГСЧС.

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Дата публикации
Просмотры
1600
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