В Кривом Роге обнаружили мертвыми двух пропавших мальчиков

Причины трагедии устанавливаются.
В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли мертвыми двух мальчиков в возрасте 6 и 8 лет. Дети загадочно пропали еще 19 ноября.
Об этом сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.
По данным полиции, мальчики вышли из дома и не вернулись еще 19 ноября. Их разыскивали правоохранители. Полиция обследовала близлежащие территории, парки, магазины, остановки общественного транспорта, проверяли места проживания знакомых и близких.
8 декабря стало известно, что детей обнаружили мертвыми возле местного карьера. На месте происшествия работают следователи и эксперты. Причины смерти устанавливаются.
Другие происшествия
Во дворе частного дома в Одесском районе, а именно в гараже, медики обнаружили тела 14-летнего подростка и 77-летнего мужчины, погибших из-за работы генератора.
Также в селе Окны Подольского района во время пожара погиб 11-летний ребенок. Ее тело обнаружили спасатели на пепелище. Вероятная причина трагедии — баловство с огнем, отметили в ГСЧС.
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