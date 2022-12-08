Бизнесмен Кауфман вышел из СИЗО под залог

Адвокаты говорят, что в подозрении бизнесмену не описаны сами преступления и факты нарушений.
Взятый под стражу 7 декабря одесский бизнесмен Борис Кауфман вышел из СИЗО под залог в размере 129 млн грн, который был оплачен в тот же день.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на адвоката Кауфмана.
В настоящее время бизнесмен находится в Киеве. Адвокаты также рассказали, что имеют только сообщение о подозрении Кауфмана от НАБУ, в котором не описаны сами преступления и факты нарушений.
Защитники бизнесмена также утверждают, что он не имеет никакого отношения к трем возможным эпизодам, о которых идет речь. Адвокаты добавили, что в предоставленных следствием Высшему антикоррупционному суду материалах отсутствуют фактические данные о совершении Кауфманом противоправных действий.
"Выдвинутые обвинения абсолютно безосновательны и ничем не обоснованы", – уверяют защитники бизнесмена.
Напомним, о задержании Кауфмана сотрудниками НАБУ стало известно 5 декабря. Это произошло при попытке бизнесмена уехать из Украины. В бюро информировали о задержании трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Следствие считает, что задержанные незаконно получали имущество из коммунальной собственности.
7 декабря ВАКС избрал Кауфману меру пресечения в виде содержания под стражей.
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