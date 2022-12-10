США ввели санкции против скандального судьи Вовка – руководителя ОАСК

Госдепартамент США объявил 9 декабря о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Государственный департамент США вносит Вовка в санкционный список из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы", – уточнили там.

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Санкции в отношении Вовка введены в рамках так называемого "закона Магнитского", предусматривающего наказание для причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека. Ограничения предусматривают запрет на въезд в США.

Что касается родственников судьи, то на них распространяются такие же ограничения, как и на Вовка. В то же время в заявлении не указывается, о каких именно членах семьи идет речь.

Напомним, что Вовк в Украине фигурирует по делу о вмешательстве в работу ОАСК. По данным НАБУ, судья за деньги мог влиять на принятие решений по определенным делам.

Вовку и еще ряду судей в 2020 году было объявлено подозрение в создании преступной организации и захвате власти. Руководителя ОАСК также объявили в розыск.

Заметим, что в период руководства Вовка ОАСК оскандалился с рядом решений. Среди них – отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отмена решения о национализации "ПриватБанка" и другие.

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