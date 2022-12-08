Нидерланды – Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2022

Текстовый репортаж поединка 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

В пятницу, 9 декабря, в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Нидерландов сыграет с Аргентиной.

Поединок состоится на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало встречи – в 21:00 по Киеву.

Сборная Нидерландов на пути в плей-офф одолела Сенегал (0:2), сыграла вничью с Эквадором (1:1) и победила Катар (2:0). В 1/8 финала нидерландцы одержали уверенную победу над национальной командой США (3:1).

уверенную победу над национальной командой США (3:1). На пути в плей-офф ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Набрав 6 очков, команда Лионеля Сколони выиграла свою группу. В матче 1/8 сборная Аргентины одержала победу над Австралией (2:1).

В полуфинале победитель этой пары сразится со сборной, которая окажется сильнее в поединке Хорватия – Бразилия, который состоится также 9 декабря, но в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между нидерландцами и аргентинцами.