Текстовий репортаж поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу між збірними Нідерландів та Аргентини.

У п'ятницю, 9 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зіграє з Аргентиною.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів на шляху до плейоф здолала Сенегал (0:2), зіграла внічию з Еквадором (1:1) та перемогла Катар (2:0). У 1/8 фіналу нідерландці здобули впевнену перемогу над національною командою США (3:1).

впевнену перемогу над національною командою США (3:1). На шляху до плейоф ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Набравши 6 очок, команда Ліонеля Скалоні виграла свою групу. У матчі 1/8 збірна Аргентини здобула перемогу над Австралією (2:1).

У півфіналі переможець цієї пари позмагається зі збірною, що виявиться сильнішою у поєдинку Хорватія – Бразилія, який відбудеться також 9 грудня, але о 17:00 за київським часом.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку між нідерландцями та аргентинцями.