Марокко – Португалія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

У суботу, 10 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко зіграє з Португалією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" у Досі. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Марокканці створили гучну сенсацію на груповому етапі, посівши першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2). Після цього в 1/8 вони несподівано виграли одного з фаворитів турніру – збірну Іспанії.

Португальці теж вийшли до плейоф з першого місця. Підопічні Фернанду Сантуша перемогли Гану (3:2), обіграли Уругвай (2:0) та несподівано поступилися Південній Кореї (2:1). У 1/8 фіналу збірна Португалії знищила Швейцарію (6:1).

Де дивитися матч Марокко – Португалія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Марокко – Португалія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Марокко – Португалія

Фаворитом цього матчу на думку букмекерів є португальці. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Нічия – 3,75. Імовірність успіху Марокко після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 5,90.

На прохід Роналду і Ко до 1/2 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,33. Підсумковий тріумф Марокко – 3,55.

У півфіналі переможець цього матчу зустрінеться з тріумфатором поєдинку Англія – Франція, який відбудеться також 10 грудня, але о 21:00 за киїським часом.

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