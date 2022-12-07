Хорватія – Бразилія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу ЧС-2022

"Селесао" боротимуться за вихід до півфіналу з Модрічем і Ко.

У п'ятницю, 9 грудня, в заключному матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Хорватії зіграє з Бразилією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ед'юкейшн Сіті Стедіум" у Ель-Райяні. Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку в групі. У 1/8 фіналу хорвати у серії пенальті перемогли команду Японії.

Бразильці достроково вийшли до плейоф після двох перемог на старті турніру – команда Тіте завдала поразок сербам (2:0) і швейцарцям (1:0). Сенсаційна поразка в останньому турі від Камеруну (1:0) не завадила "селесао" посісти перше місце в групі. На старті плейоф збірна Бразилії легко розібралася з Південною Кореєю (4:1).

Де дивитися матч Хорватія – Бразилія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Хорватія – Бразилія буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Бразилія

Фаворитом майбутньому поєдинку букмекери вважають бразильців. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,37. Нічия – 5,00. Імовірність успіху хорватів після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 9,60.

На прохід "селесао" до 1/2 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,16. Підсумковий тріумф Хорватії – 5,70.

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