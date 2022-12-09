Добірка кращих програм англійської для початківців

Потреба вивчення англійської вже багато років не втрачає актуальність. Він служить універсальним способом спілкування з людьми різних національностей і протримається у цьому статусі ще дуже довго.

Навіть якщо ви не знаєте мови тієї країни, в яку збираєтеся поїхати, вас допоможе англійська. Але що робити, якщо у вас немає навіть базових знань, а життя від вас вимагає розуміння та здатності говорити вже найближчим часом? На допомогу прийдуть спеціальні прискорені програми для вивчення англійської для початківців.

У цій статті пропонуємо ознайомитися з найпопулярнішими програмами для вивчення мови, кожна з яких має свої переваги та особливості. Цей огляд допоможе вибрати найкращу методику!

Курс Англійської Мови Для Початківців Від Оксани Долинка (відео + аудіо курс)

Цей курс, мабуть, один із найпопулярніших серед російськомовних користувачів. І на це є безліч причин.

По-перше, це комплексна програма з нуля. Тобто, якщо ви ще нічого не знаєте в англійській, цей курс ідеально вам підійде. Програма курсу побудована таким чином, що студент вивчає всі необхідні граматичні теми та лексику з нуля від простого до складного.

По-друге, "Англійська За 4 Тижні 2в1" розробила Оксана Долинка — досвідчений педагог із сертифікатом Кембриджу. Оксана має канал на YouTube, на якому вже понад 1 мільйон передплатників.

Крім того, цей курс включає відразу 4 навички освоєння мови:

• візуальний,

• аудіальний,

• мовленнєвий,

• письмовий.

Аудіо- та відео-уроки веде Оксана спільно з носіями мови, що дозволяє запозичити правильний акцент та актуальні принципи побудови мови. Яскрава графіка у відеокурсах дозволить засвоїти матеріал набагато швидше.

Аудіокурс має окрему повноцінну програму, відмінну від відеоформату. Тобто купуючи один курс, ви отримуєте одразу 2!

На цьому бонуси не закінчуються. На курсі ви знайдете 8 відеословників на цікаві популярні теми. Є можливість займатися улюбленими фільмами, що зробить процес навчання розвагою.

Важливо відзначити, що знання закріплюються повторенням пройденого матеріалу та практикою говоріння. Займатися можна будь-де і будь-коли.

Доступ до курсу діє цілий рік. У разі незадоволення програмою ви можете повернути свої гроші назад.

'Essential Grammar in Use' автора Raymond Murphy

Самовчитель із вправами з граматики. Розділи один від одного не залежать, і можна розпочати навчання з будь-якого місця. Основна мета матеріалу зробити навчання легким та приємним без занудної муштри.

Тут наведена не вся граматика, а лише найнеобхідніша, що полегшує процес знайомства з мовою. З таким базисом продовження вивчення пройде гладкіше.

Аудіо курс "Effortless English" – Hoge

Це збірка міні історій, розроблених спеціально для легкого вивчення англійської мови, без необхідності витрачати сили на розуміння всієї граматики. Основним принципом є багаторазове прослуховування, що допомагає сприймати інформацію на слух.

Наприкінці кожної історії ставлять запитання. Якщо ви змогли на них відповісти, то ви засвоїли матеріал. Даний курс представлений повністю англійською, тому якщо ви тільки починаєте вивчати англійську, ви можете зіткнутися з труднощами розуміння навчальних матеріалів.

Який курс вибрати та з чого почати, залежить від вас. Ми рекомендуємо як основний ресурс освоєння англійської курс "Англійська За 4 Тижні 2в1" від Оксани Долинка.

Саме такий формат є найефективнішим у вивченні мови. Хочете заговорити швидко та правильно? Тут ви не помилитеся.