Подборка лучших программ английского для начинающих

Потребность в изучении английского языка уже много лет не теряет актуальность. Он служит универсальным способом для общения с людьми разных национальностей и продержится в этом статусе еще очень долго.

Даже если вы не знаете языка той страны, в какую собираетесь поехать, вас выручит английский. Но что делать, если у вас нет даже базовых знаний, а жизнь от вас требует понимания и способности говорить уже в ближайшее время? На выручку придут специальные ускоренные программы для изучения английского для начинающих.

В этой статье предлагаем ознакомиться с самыми популярными программами для изучения языка, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности. Этот обзор поможет выбрать лучшую методику!

Курс Английского Языка Для Начинающих От Оксаны Долинка (видео + аудио курс)

Этот курс, пожалуй, один из самых популярных среди русскоговорящих пользователей. И на это есть множество причин.

Во-первых, это комплексная программа с нуля. То есть, если вы еще ничего не знаете в английском, то этот курс идеально вам подойдет. Программа курса построена таким образом, что студент изучает все необходимые грамматические темы и лексику с самого нуля от простого к сложному.

Во-вторых, "Английский За 4 Недели 2в1” разработала Оксана Долинка — опытный педагог с сертификатом Кембриджа. У Оксаны есть канал на YouTube, на котором уже более 1 миллиона подписчиков.

Кроме того, данный курс подключает сразу 4 навыка освоения языка:

визуальный,

аудиальный,

речевой,

письменный.

Аудио- и видео- уроки ведет Оксана совместно с носителями языка, что позволяет перенять правильный акцент и актуальные принципы построения речи. Красочная графика в видеокурсах позволит усвоить материал гораздо быстрее.

У аудиокурса отдельная полноценная программа, отличная от видеоформата. То есть покупая один курсы, вы получаете сразу 2!

На этом бонусы не заканчиваются. На курсе вы найдёте 8 видео-словарей на интересные популярные темы. Есть возможность заниматься по любимым фильмам, что сделает процесс обучения развлечением.

Важно отметить, что знания закрепляются повторением пройденного материала и практикой говорения. Заниматься можно в любом месте и в любое время.

Доступ к курсу действует целый год. В случае неудовлетворенности программой вы можете вернуть свои деньги обратно.

‘Essential Grammar in Use’ автора Raymond Murphy

Самоучитель с упражнениями по грамматике. Главы друг от друга не зависят, и можно начать обучение с любого места. Основная цель материала сделать обучение легким и приятным без занудной муштры.

Здесь приведена не вся грамматика, а только самая необходимая, что облегчает процесс знакомства с языком. С таким базисом продолжение изучения пройдёт более гладко.

Аудио курс "Effortless English" – Hoge

Это сборник мини историй, разработанных специально для легкого изучения английского, без необходимости тратить силы на понимание всей грамматики. Основным принципом является многократное прослушивание, что помогает воспринимать информацию на слух.

В конце каждой истории задаются вопросы. Если вы смогли на них ответить, значит, вы усвоили материал. Данный курс представлен полностью на английском, поэтому если вы только начинаете изучать английский, вы можете столкнуться с трудностью понимания обучающих материалов.

Какой курс выбрать и с чего начать, зависит от вас. Мы рекомендуем в качестве основного ресурса освоения английского курс "Английский За 4 Недели 2в1" от Оксаны Долинка.

Именно такой формат является самым эффективным в изучении языка. Хотите заговорить быстро и правильно? Здесь вы не прогадаете