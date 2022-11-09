Як почистити духовку від забруднень та жиру

Як почистити духовку ефективними засобами від застарілого жиру за допомогою звичайних засобів – соди, оцту, лимонної кислоти – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Основні правила догляду за духовкою

Чистити її якомога частіше – після кожного приготування протирати. Раз на півтора-два тижня пропарюйте її водою з мийним засобом. Кожного разу перед чищенням прогрійте духову шафу, увімкнувши її на 15-20 хвилин.

Не використовуйте для чищення металічні скребки, абразивні губки, щоб не пошкодити емаль духовки. Не чистіть, тим більше хімічними засобами, вентилятор, елементи шафи, що нагріваються.

Якщо після чищення запах залишився – розчиніть десяток таблеток активованого вугілля, який абсорбує непотрібні аромати.

Як почистити духовку кухонною сіллю

Сіль – саме той засіб, яким краще користуватися "свіжими" слідами одразу після приготування. Під час нагрівання сіль робить жирний наліт пухким, а отже, його легше буде змити.

Поки духовка не охолола, розсипте сіль на горизонтальних поверхнях і залиште на пів години. Якщо ж охолола, нагрійте її. Коли сіль набуде золотистого відтінку, відключіть духовку та залиште на деякий час. Ретельно вимийте всі поверхні теплою водою.

Як почистити духовку содою

Сода підійде для свіжих забруднень, крім того, вона ефективна видаляє коричневий наліт із жаростійкого скла.

Щоб очистити духову шафу содою, достатньо нанести розчинену у воді до консистенції пасти соду на стінки духовки та залишити на годину. Після цього помийте духовку та витріть.

Як відчистити духовку від застарілого жиру за допомогою оцту

Оцет добре працює в разі застарілих забруднень. Для цього потрібно змішати оцет і соду. Під час взаємодії оцту та соди виділяється вуглекислий газ, саме він і руйнує навіть засохлий жирний наліт.

Спочатку обробіть внутрішню поверхню духовки столовим оцтом, потім нанесіть соду. Залиште суміш на стінках духовки на кілька годин, а потім вимийте теплою водою. Плями, що залишилися, ще раз протріть окремо оцтом.

Як почистити духовку лимоном

Свіжі забруднення краще помити за допомогою лимонної кислоти. Обробіть лимонним соком, розчиненим у воді, стінки духовки. Дайте постояти 40-60 хвилин, а потім протріть.

Значний наліт краще видаляти лимонною кислотою. Розчиніть один пакет лимонної кислоти у пів літра води, налийте до дека або іншого жаростійкого посуду. Поставте до розігрітої духової шафи на 30–40 хвилин. Коли духовка трохи охолоне, добре вимийте її. Якщо плями залишилися, протріть їх свіжим лимоном.

Як почистити духовку нашатирним спиртом

Один з найефективніших засобів, що роз'їдає старий жир та сталі забруднення.

Перший спосіб чищення полягає в нанесенні аміаку за допомогою губки на забруднені поверхні. Залиште на ніч, вранці вимийте духовку мийним засобом.

Інший метод використовує температуру разом з нашатирем. Прогрійте духовку до 60°C, вимкніть. Поставте місткість з нашатирним спортом на верхню полицю, а на нижню – місткість із киплячою водою. Закрийте дверцята і залиште духовку на вісім годин. Майте на увазі, що через різкий запах аміаку цим способом можна користуватися вночі або вдень з відчиненими вікнами, бажано без людей у квартирі. Після восьми годин додайте до нашатирного спирту мийний засіб і вимийте всі поверхні цим розчином. Після аміаку духовку варто провітрити.

Як почистити духовку

Як почистити духовку пігулкою для посудомийної машини

Ефективний, але маловідомий спосіб помити духовку за допомогою таблетки для посудомийної машини. Таблетку залити гарячою водою, поставити на ніжній рівень розігрітої до 100°C духовки.

Поставити посуд до духовки на нижній рівень і залишити на дві години. Завдяки високій температурі засіб осяде на стінках шафи, а пара розм'якшить нагар і жир. За кілька годин пігулку потрібно дістати, дати духовці трохи охолонути, потім промити шафу вологою губкою.

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