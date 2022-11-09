Как очистить духовку от грязи и жира

Основные правила ухода за духовкой

Чистите его как можно чаще – протирайте после каждого приготовления. Раз в полторы-две недели пропаривайте водой с моющим средством. Каждый раз перед чисткой прогревайте духовку, включив ее на 15-20 минут.

Не используйте для чистки металлические скребки или абразивные губки, чтобы не повредить эмаль духовки. Не чистите, особенно химическими средствами вентилятор, элементы корпуса, которые нагреваются.

Если после чистки запах остался, растворите десяток таблеток активированного угля, который поглощает нежелательные ароматы.

Как почистить духовку поваренной солью

Соль – это как раз то средство, которое лучше всего использовать на «свежих» следах, сразу после приготовления. При нагревании соль делает жировой слой рыхлым, а значит, его будет легче смыть.

Пока духовка не остыла, посыпать солью горизонтальные поверхности и оставить на полчаса. Если он остыл, подогрейте его. Когда соль приобретет золотистый оттенок, выключите духовку и оставьте на некоторое время Тщательно вымойте все поверхности теплой водой.

Как почистить духовку содой

Сода подходит для свежих загрязнений, кроме того, она эффективно удаляет коричневый налет с термостойкого стекла.

Для чистки духовки содой достаточно нанести растворенную в воде соду до консистенции пасты на стенки духовки и оставить на час. После этого вымойте духовку и вытрите ее насухо

Как очистить духовку от старого жира с помощью уксуса

Уксус хорошо справляется со старыми пятнами. Для этого нужно смешать уксус и соду. При взаимодействии уксуса и соды выделяется углекислый газ, именно он разрушает даже засохшие жировые отложения.

Сначала обработайте внутреннюю поверхность духовки столовым уксусом, затем нанесите пищевую соду. Оставьте смесь на стенках духовки на пару часов, а затем смойте теплой водой. Оставшиеся пятна отдельно снова протрите уксусом.

Как почистить духовку лимоном

Свежие загрязнения лучше отмывать лимонной кислотой. Обработайте стенки духовки соком лимона, растворенным в воде. Оставьте на 40-60 минут, а затем вытрите.

Снимать значительный налет лучше лимонной кислотой. Один пакетик лимонной кислоты растворить в полу литре воды, вылить в противень или другую жаропрочную посуду. Поставить в разогретую духовку на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо ее вымойте. Если пятна остались, протрите их свежим лимоном.

Как почистить духовку нашатырным спиртом

Одно из самых эффективных средств, разъедающих застарелую смазку и въевшуюся грязь.

Первый способ очистки – нанести губкой нашатырный спирт на грязные поверхности и оставить на ночь, утром вымыть духовку с моющим средством.

Другой метод использует температуру вместе с аммиаком. Разогрейте духовку до 60°С, выключите. Поставьте емкость с нашатырным спиртом на верхнюю полку, а емкость с кипятком – на нижнюю. Закройте дверцу и оставьте духовку на восемь часов. Имейте в виду, из-за сильного запаха аммиака этот способ можно использовать ночью или днем при открытых окнах, желательно без людей в квартире. Через восемь часов добавьте в нашатырный спирт моющее средство и вымойте этим раствором все поверхности. После аммиака духовку следует проветрить.

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Как почистить духовку таблеткой для посудомоечной машины

Эффективный, но малоизвестный способ помыть духовку с помощью таблетки для посудомоечной машины.

Таблетку для посудомоечной машины залить горячей водой, поставить на нижний уровень разогретой до 100 градусов духовки на два часа. Благодаря высокой температуре средство осядет на стенках шкафа, а пар размягчит нагар и жир. Через пару часов таблетку нужно достать, дать духовке немного остыть, затем промыть шкаф влажной губкой.