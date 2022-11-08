Зачем добавлять соль во время стирки: не все хозяйки об этом знают

Зачем добавляют соль во время стирки? Почему этот старый бабушкин совет сегодня мало кто помнит и не использует? Какую пользу приносит соль, если добавить ее во время стирки — в материале ТСН.ua

Существует несколько способов стирки с солью в стиральной машинке, рассказываем, какая польза каждого из них.

Добавление соли в отсек стиральной машинки

Добавив одну чайную ложку соли в отсек для ополаскивателя (с цветком), можно решить ряд проблем.

Вещи, постиранные с солью, стают более яркими и насыщенными.

Соль в разы лучше вымывает, выполаскивает порошок из одежды, даже в режиме быстрой стирки, что особенно важно для аллергиков.

Вещи, постиранные с солью, сохнут гораздо быстрее.

Махровые полотенца после стирки с солью становятся пышными, мягкими и яркими.

С постельного белья эффективно удаляются любые запахи и пятна.

Таким образом, можно очистить машинку от неприятного запаха и накипи.

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Добавление соли в барабан стиральной машинки

Одну чайную ложку соли добавляют в барабан стиральной машинки. Лучше использовать соль грубого помола. После этого желательно выставить высокую температуру стирки (80-90 градусов), чтобы соль растворилась.

Какие эффекты от добавления соли в барабан стиральной машинки:

Так же как и добавление соли в лоток, соль в барабане машинки делает кухонные и банные полотенца мягкими и приятными на ощупь.

Возвращает яркость цветным вещам.

Удаляет известь и накипь из барабана, грибок и бактерии, таким образом продлевает срок жизни техники.

Устраняет неприятный запах в машинке.

Как вариант соль в барабан можно класть в мешочке. Одну столовую ложку соли кладут в хорошо завязывающий мешочек. После этого мешочек помещают в барабан с вещами. В результате стирки:

С вещей исчезает желтизна.

Полотенца становятся необычно мягкими.

Старый тюль хорошо отбеливается.

Можно заранее замочить вещи в соли, после чего прополоскать и отправить в стиральную машину. А чтобы очистить машинку от накипи и неприятного запаха, нужно положить в машинку соль и полстакана соды и запустить стирку при высокой температуре.

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