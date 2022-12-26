Как отличить сладкие мандарины от кислых, спелые – от недозрелых

Как, покупая в магазине мандарины, не прогадать и отличить сладкие мандарины от кислых, читайте в материале ТСН.ua

Новогодние праздники всегда пахнут мандаринками и апельсинками. Сладким будет, скорее всего, спелый мандарин. Чтобы выбрать сладкий мандарин и не прогадать, достаточно присмотреться к внешним признакам.

На что нужно обратить внимание, чтобы выбрать сладкий мандарин

Прежде всего, нужно обратить внимание на цвет — спелый и сладкий мандарин насыщенно оранжевого цвета. Желтый, зеленоватый цвет, а тем более бледный, указывает на то, что мандарин, скорее всего, будет кислым на вкус.

По форме спелый мандарин будет приближаться к идеальному кругу.

На кожуру фрукта – у сладкого мандарина кожура, чаще не очень толстая, а у кислого – тоненькая.

На вес сладкий мандарин тяжелее, поэтому достаточно взять мандарин в руку, он будет тяжелее неспелого, а значит кислого мандарина.

Приятный цитрусовый аромат подскажет, что плод спелый и сочный.

Спелый, сочный мандарин мягкий и упругий. Но нужно избегать мягких или наоборот, жестких на ощупь фруктов.

Итак, если подытожить, выбирайте только мандарины интенсивного оранжевого цвета. Бледные, желтые или даже зеленые вряд ли будут вкусными. Кожа не должна быть слишком толстой у этого фрукта, но если она очень тонкая, то мандарины тяжело очистить от кожуры.

Если фрукт заметно тяжелый, когда взять его в руки, это хороший знак. В нем много сока. Идеально спелые фрукты также обладают приятным и выразительным ароматом, округлой формы. Вкусные мандарины также упругие, но не жесткие. Не берите мягкие мандарины, какие-либо повреждения влияют на качество цитрусового.

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