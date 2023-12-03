Когда лучше квасить и солить капусту в декабре 2023 года

Благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты в декабре 2023 года

Чтобы капуста получилась хрустящей, вкусной и долго сохраняла свои вкусовые качества, нужно ориентироваться на лунный календарь.

Самой лучшей капуста получается, если ее приготовить на растущий месяц. Если квасить капусту во время нисходящей Луны, капуста может просолиться похуже. Засоленная капуста в новолуние может получиться кислой и храниться будет плохо.

Благоприятные и не благоприятные для заквашивания капусты по лунному календарю в декабре 2023 года

Самыми благоприятными днями по лунному календарю для заквашивания капусты в декабре 2023 будут 5,6,8,13, 14, 28 декабря.

Луна будет спадать, поэтому результат соления и квашения скорее всего вас не порадует, если вы засолите капусту 4, 10, 11, 19, 23, 24, 26 декабря.

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