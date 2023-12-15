В ОП поставили точку в вопросе о провальном контрнаступлении ВСУ: Подоляк дал содержательный ответ

В Офисе президента Украины поставили точку в вопросе о том, действительно ли провалилось украинское контрнаступление. Там подчеркнули, что РФ за год не продвинулась и не захватила ни один населенный пункт.

Об этом в эфире канала "1+1" сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"В войне есть разные этапы... и по-разному люди воспринимают одну и ту же информацию... Была надежда на то, что Россия не успеет быстро перестроить оборонительные порядки после поражения на Харьковском направлении. К сожалению, затянули... К сожалению, не тот результат наступательных операций... Но точно ли не тот результат наступательных операций? Где сегодня Россия? Она за этот год куда-то продвинулась, она захватила какие-то населенный пункт? Да, разрушила... но продвинулась ли она или находится в обороне?, ищет ли она истерически снаряды…”, — риторически спросил Подоляк.

По его словам, РФ стала страной, о которой еще вчера боялись даже подумать, что с ней можно воевать, однако сегодня на фронте она потеряла инициативу.

"Это та страна, о которой вчера все боялись даже подумать, что можно на равных с ней воевать... Украина доминирует, держит инициативу. Не быстро? Нет, не скоро. Потому что медленные решения, медленные инвестиции в военные производства", — отметил советник главы ОП.

Напомним, что в России депутат призвал кафиров готовиться к боевым действиям в Карпатах.

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