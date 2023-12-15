Контроль ВСУ над терриконом в Горловке: эксперты оценили, что это меняет

Нынешние события в районе террикона – отвлечение рересурсов и внимания оккупантов из других восточных направлений.

Тот факт, что украинские войска заняли террикон шахты им. Гагарина на северо-западной окраине Горловки не изменит кардинально ситуацию на фронте, но расширит тактические возможности ВСУ.

Такую оценку дали военные эксперты, сообщает "РБК-Украина".

Как контроль над терриконом изменит ситуацию на фронте

Взяв под контроль террикон на окраине Горловки, украинские войска сработали на опережение, сказал военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Однако он сомневается, что это повлияет на ситуацию на этом направлении.

"Это в определенной степени должно испугать россиян. Они же думают, что все под контролем, и они определяют, где именно и когда бить по нашим защитникам... Изменит ли это (контроль над терриконом – ред.) ситуацию на поле боя коренным образом? Нет. Скорее всего, враг подтянет ресурсы и оттеснит наши подразделения. Но это заставит его переместить либо резервы, либо силы из других участков фронта", – оценил Селезнев.

В то же время, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что новая высота расширяет тактические возможности ВСУ. В общем, тактический успех украинских войск свидетельствует о двух аспектах: защитники по возможности контратакуют, а враг не может одинаково действовать по всему фронту.

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Освободят ли Горловку военным путем

Эксперты считают невозможным военный сценарий освобождения Горловки. Хотя в октябре издание TIME писало о якобы требовании в Украине провести операцию по деоккупации города.

Селезнев объяснил, что боевые действия в городской застройке являются самым сложным типом операций.

"Вспомним героическую оборону Бахмута. Тогда за 10 месяцев штурма россияне потеряли около 100 000 погибшими и ранеными. Это слишком высокая цена за районный центр. Поэтому Украина вряд ли будет реализовывать деоккупацию Горловки таким образом", — считает военный эксперт.

Он добавил, что нынешние события в районе террикона – "это тактический эпизод", цель которого – отвлечь ресурсы и внимание врага из других восточных направлений.

Напомним, 12 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что штурмовая группа 24-й ОМБр имени короля Даниила отбила у врага один из терриконов в пределах Горловки Донецкой области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинские воины отбили террикон в пределах Горловки и захватили позиции противника

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