Контроль ЗСУ над териконом у Горлівці: експерти оцінили, що це змінює

Нинішні події в районі терикону – відволікання рресурсів та уваги окупантів з інших східних напрямків.

Той факт, що українські війська зайняли терикон шахти ім. Гагаріна на північно-західній околиці Горлівки, не змінить кардинально ситуацію на фронті, але розширить тактичні можливості ЗСУ.

Таку оцінку дали військові експерти, повідомляє "РБК-Україна".

Як контроль над териконом змінить ситуацію на фронті

Взявши під контроль терикон на околиці Горлівки, українські війська спрацювали на випередження, сказав військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. Однак він сумнівається, що це значно вплине на ситуацію на цьому напрямку.

"Це певною мірою має налякати росіян. Вони ж думають, що все під контролем, і вони визначають, де саме і коли бити по наших захисниках... Чи змінить це (контроль над териконом – ред.) ситуацію на полі бою докорінно? Ні. Швидше за все, ворог підтягне ресурси і відтіснить наші підрозділи. Але це змусить його перемістити або резерви, або сили з інших ділянок фронту", – оцінив Селезньов.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що нова висота розширює тактичні можливості ЗСУ. Загалом тактичний успіх українських військ свідчить про два аспекти: захисники за можливості контратакують, а ворог не може однаково діяти по всьому фронту.

Читайте провідні новини дня:

Чи звільнять Горлівку військовим шляхом

Експерти вважають неможливим військовий сценарій звільнення Горлівки. Хоча у жовтні видання TIME писало про нібито вимогу в Україні провести операцію щодо деокупації міста.

Селезньова пояснив, що бойові дії у міській забудові є найскладнішим типом операцій.

"Згадаймо героїчну оборону Бахмута. Тоді за 10 місяців штурму росіяни втратили близько 100 000 загиблими та пораненими. Це занадто висока ціна за районний центр. Тому Україна навряд чи реалізовуватиме деокупацію Горлівки таким чином", – вважає військовий експерт.

Він додав, що нинішні події в районі терикону – "це тактичний епізод", мета якого – відволікти ресурси та увагу ворога з інших східних напрямків.

Нагадаємо, 12 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що штурмова група 24-ї ОМБр імені короля Данила відбила у ворога один з териконів у межах Горлівки на Донеччині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Українські воїни відбили терикон в межах Горлівки й захопили позиції противника

Читайте також: