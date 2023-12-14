Буданов розповів, чи збирається РФ воювати і у 2025 році

За його словами, росіяни так само мають проблеми з ресурсами. Тому поки РФ не планує затягувати війну на 2025 рік.

Станом на зараз Росія не має планів вести війну в 2025 році.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає LB.ua.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає", – сказав Буданов.

За його словами, росіяни так само мають проблеми. Перш за все йдеться про пошук ресурсів на війну.

"Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони – за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо", – підсумував очільник ГУР.

Раніше командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський заявив, що "Україна перебуває у точці катастрофи".

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