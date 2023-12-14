Чи будуть на Новий Рік в Україні відключати світло

Без блекаутів ми будемо, якщо не буде атак на енергетичну інфраструктуру.

Якщо в Україні не буде на новорічні свята непередбачуваних ситуацій, свята ми пройдемо без блекаутів.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

За його словами, якщо не буде атак на енергетичну інфраструктуру, то ми оптимістично ставимося до проходження новорічних свят з урахуванням можливостей імпорту.

“Нагадаю, що є домовленість з європейськими партнерами, що ми можемо покривати до 1700 МВт перетоками з Європи. Наразі дефіцит сягає в різні години від 0 до 700 МВт, тобто ми ще цілком вкладаємося в обумовлений коридор і технічні можливості. Тому якщо не буде якихось непередбачених ситуацій, то ми успішно пройдемо новорічні свята без відключень”, - розповів Руслан Слободян.

Нагадаємо, що в Україні станом на зараз не збираються вводити графіки відключення світла.

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