Будут ли на Новый Год в Украине отключать свет

Без блэкаутов мы будем, если не будет атак на энергетическую инфраструктуру.

Если в Украине не будет новогодних праздников непредсказуемых ситуаций, праздники мы пройдем без блекаутов.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.

По его словам, если не будет атак на энергетическую инфраструктуру, то мы оптимистично относимся к прохождению новогодних праздников с учетом возможностей импорта.

“Напомню, что есть договоренность с европейскими партнерами, что мы можем покрывать до 1700 МВт перетоками из Европы. В настоящее время дефицит достигает в разные часы от 0 до 700 МВт, то есть мы еще полностью вкладываемся в оговоренный коридор и технические возможности. Поэтому, если не будет каких-то непредвиденных ситуаций, то мы успешно пройдем новогодние праздники без отключений ”, — рассказал Руслан Слободян.

Напомним, что в Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.

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