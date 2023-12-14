Будут ли на Новый Год в Украине отключать свет

Без блэкаутов мы будем, если не будет атак на энергетическую инфраструктуру.
Если в Украине не будет новогодних праздников непредсказуемых ситуаций, праздники мы пройдем без блекаутов.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщил глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.
По его словам, если не будет атак на энергетическую инфраструктуру, то мы оптимистично относимся к прохождению новогодних праздников с учетом возможностей импорта.
“Напомню, что есть договоренность с европейскими партнерами, что мы можем покрывать до 1700 МВт перетоками из Европы. В настоящее время дефицит достигает в разные часы от 0 до 700 МВт, то есть мы еще полностью вкладываемся в оговоренный коридор и технические возможности. Поэтому, если не будет каких-то непредвиденных ситуаций, то мы успешно пройдем новогодние праздники без отключений ”, — рассказал Руслан Слободян.
Напомним, что в Украине по состоянию на данный момент не собираются вводить графики отключения света.
Читайте передовые новости дня:
- Перед "выборами Путина" РФ усилила репрессии на оккупированных территориях Украины: детали от ГУР
- "Дать деньги Украине – это проще, чем переговоры о членстве" — Орбан
- Сколько европейцев поддерживают продолжение финансовой и военной помощи Украине: опрос