День победы: Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

В четверг, 14 декабря, Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Украинский президент Владимир Зеленский назвал это решение победой Украины и победой всей Европы.

О принятом решении сообщил в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Он также добавил, что Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии. А переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, по его словам, начнутся тогда, когда этой страной будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

На решение Европейского совета сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



"Это победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая", — написал он, ретвитнув сообщение Шарля Мишеля.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что сегодня "исторический день".

"Несмотря на все трудности, мы достигли решения начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой. И Украина, и Молдова сделали свою домашнюю работу и готовы делать следующие шаги на пути присоединения к нашей европейской семье", — написала она.

Президент Европарламента Роберта Мецола отреагировала на сегодняшнее решение эмоциональным видео, в котором вспомнила главные вехи на пути Украины в ЕС во время полномасштабного вторжения РФ. "Европа – это Украина. Украина – это Европа", — подписала она опубликованные кадры на украинском языке.

Напомним, Европейский Совет рекомендовал начать с Украиной и Молдовой официальные переговоры о вступлении в ЕС.

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