В ГУР предупредили о новых масштабных кибератаках РФ

В России инвестируют значительные ресурсы в кибервойска, чтобы наносить ущерб украинской экономике.

Масштабные кибератаки типа той, которая была нанесена по украинскому оператору мобильной связи "Киевстар", Россия будет повторять в будущем.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, попытки атаковать украинскую цифровую инфраструктуру враг предпринимает "постоянно и регулярно".

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“После этой атаки [на “Киевстар”] будут официальные заявления, в частности представителей структур, отвечающих за кибербезопасность, они смогут детально рассказать. Но понятно, что подобные атаки могут повторяться и в будущем», – подчеркнул представитель ГУР.

Андрей Юсов объяснил, почему украинцы должны быть готовы к новым масштабным кибертакам РФ.

"Враг специально пытается инвестировать в кибервойска большой ресурс, потому что подобные атаки могут потенциально нанести больший ущерб экономике нашего государства, чем инвестировать деньги на линию фронта... Это более выгодно для агрессора", — отметил он.

Напомним, эксперт по кибербезопасности и руководитель развития компании "Youcontrol" Михаил Кольцов считает, что за масштабной атакой на сеть крупнейшего украинского мобильного оператора "Киевстар" стоят несколько хакерских группировок, финансируемых, вероятно, Россией и Ираном.

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