"Крошечная цифра": в США одобрили документ о помощи Украине

Оборонный бюджет США на следующий финансовый год предусматривает и помощь Украине – $300 млн. Однако это не та помощь, по которой сейчас "ломают копья" демократы и республиканцы.

Сегодня, 14 декабря, Палата представителей США одобрила законопроект о расходах на национальную оборону, предусматривающий рекордные 886 миллиардов расходов в 2024-м фискальном году.

Об этом передают The Hill и Reuters.

Законопроект об обороне также предусматривает 300 миллионов долларов в поддержку Украины против российского вторжения и 11,5 миллиарда долларов на сдерживание Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Решение Палаты представителей позволяет выделить 300 миллионов долларов Украине в финансовом году, который истекает 30 сентября 2024 года, и столько же – в следующем.

"Однако эта цифра крошечная по сравнению с 61 миллиардом долларов помощи Украине, которые Байден попросил у Конгресса", – отмечают в издании. Эта помощь до сих пор остается заблокированной республиканцами.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Сегодня стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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