"Крихітна цифра": у США схвалили документ про допомогу Україні

Оборонний бюджет США на наступний фінансовий рік передбачає і допомогу Україні – $300 млн. Однак це не та допомога, щодо якої зараз "ламають списи" демократи і республіканці.

Сьогодні, 14 грудня, Палата представників США схвалила законопроєкт про видатки на національну оборону, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків у 2024-му фіскальному році.

Про це передають The Hill і Reuters.

Законопроект про оборону також передбачає 300 мільйонів доларів на підтримку України проти російського вторгнення та 11,5 мільярдів доларів на стримування Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Рішення Палати представників дозволяє виділити 300 мільйонів доларів Україні у фінансовому році, який закінчується 30 вересня 2024 року, і в стільки само – у наступному.

"Однак ця цифра є крихітною порівняно з 61 мільярдом доларів допомоги Україні, які Байден попросив у Конгресу", – зазначають у виданні. Ця допомога досі залишається заблокованою республіканцями.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Сьогодні стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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