Без допомоги Україні: Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 16 листопада, підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду.Це дозволить запобігти шатдауну, але пакет не включає додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Байден підписав законопроект за день до можливого шатдауну.

Пакет видатків збереже фінансування на поточному рівні ще на два місяці, поки обговорюватиметься майбутній довгостроковий пакет.

Нагадаємо:

Американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів, аби уникнути шатдауну — блокування виплат бюджетникам: конгресменам та їх персоналу, військовим, соціальним працівникам та іншим, які отримають зарплату з федерального бюджету. Тобто їх не відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Бюджет на 2024 рік (у США новий бюджетний рік починається від 1 жовтня), який і включав би допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд, не набрав потрібної кількості голосів.

Голосування за бюджет заблокувала група конгресменів в Палаті представників, переважно "трампістів".

The Daily Beast, американський новинний вебсайт, присвячений політиці, з посиланням на дані Ради з міжнародних відносин CFR, зазначає, що США надає Україні допомоги більше ніж будь-яка інша окрема країна, хоча за часткою ВВП США посідають лише 16 місце серед країн, які допомагають Україні. Таким чином видання апелює заявам "трампістів", що країна взяла на себе занадто великий тягар, допомагаючи Україні, та відповідаючи на їхні висловлювання про війну в Україні як про "війну Байдена".

Довідка:

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли припиняє діяти бюджет на поточний період.

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