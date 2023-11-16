Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 17 листопада?

День, коли будь-яка дія та рішення мають бути ретельно продумані – експромти та імпровізації не допускаються. Є ймовірність того, що саме сьогодні з'явиться бажання помститися своєму давньому недругу, але зірки не рекомендують цього робити – ні зараз, ні в будь-який інший час. Ще краще – пробачити та відпустити образу. а потім із задоволенням спостерігати за тим, як його покарає життя.

Терези

Терези зможуть нарешті налагодити стосунки з близькою людиною, які останнім часом залишають бажати кращого: сьогодні складуться сприятливі умови для примирення. Головне, визначитись із тим, чи справді їм потрібно залатати «тріщину» у взаєминах, чи краще закінчити їх на тій стадії, на якій вони зараз перебувають. В іншому разі проблема не тільки повторюватиметься, а й посилюватиметься.

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